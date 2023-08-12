В Севилье определились с ценником на Буну

Севилья определилась с ценником на своего голкипера Яссина Буну. Об этом сообщает издание As.

Испанский клуб хочет выручить с продажи своего игрока не менее 20-25 млн евро. Главным претендентом на 32-летнего марокканца является Реал.

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Проблемой для осуществления перехода может стать участие футболиста на Кубке африканских наций, из-за чего пропустит часть клубного сезона.

В минувшем сезоне на счету Буну всего четыре сухих матча в 25 играх Ла Лиги.

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