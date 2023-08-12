Довбик начнет с лавки первый матч Жироны в Ла Лиге
Зато Цыганков стабильно в старте.
В субботу, 12 августа, Жирона сыграет в рамках первого тура Ла Лиги с Сосьедадом.
Испанский клуб уже опубликовал заявку на предстоящий поединок, и, увы, обошлось без сюпризов.
Виктор Цыганков начнет матч с первых минут, а вот Артем Довбик будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. Также за клуб дебютирует Дейли Блинд.
💚 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 💚#RealSociedadGirona pic.twitter.com/dRVVnqFR1g— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023
Напомним, что украинский форвард уже дебютировал за Жирону в товарищеском матче, сегодня все шансы дебютировать в официальном.
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