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Довбик начнет с лавки первый матч Жироны в Ла Лиге

Зато Цыганков стабильно в старте.
Сегодня, 17:17
Артем Довбик / girona.fc
Артем Довбик / girona.fc

В субботу, 12 августа, Жирона сыграет в рамках первого тура Ла Лиги с Сосьедадом.

Испанский клуб уже опубликовал заявку на предстоящий поединок, и, увы, обошлось без сюпризов.

Виктор Цыганков начнет матч с первых минут, а вот Артем Довбик будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. Также за клуб дебютирует Дейли Блинд.

Напомним, что украинский форвард уже дебютировал за Жирону в товарищеском матче, сегодня все шансы дебютировать в официальном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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