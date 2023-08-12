Довбик начнет с лавки первый матч Жироны в Ла Лиге

Зато Цыганков стабильно в старте.

В субботу, 12 августа, Жирона сыграет в рамках первого тура Ла Лиги с Сосьедадом.

Испанский клуб уже опубликовал заявку на предстоящий поединок, и, увы, обошлось без сюпризов.

Виктор Цыганков начнет матч с первых минут, а вот Артем Довбик будет наблюдать за игрой со скамейки запасных. Также за клуб дебютирует Дейли Блинд.

💚 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 💚#RealSociedadGirona pic.twitter.com/dRVVnqFR1g — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023

Напомним, что украинский форвард уже дебютировал за Жирону в товарищеском матче, сегодня все шансы дебютировать в официальном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!