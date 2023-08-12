Агенты Малиновского прибудут в Италии на будущей неделе

Похоже, украинец все же вернется в Серию А.

Руслан Малиновский продолжает притягивать интерес со стороны итальянских клубов, пишет Telenord.

Издание утверждает, что агенты игрока вскоре прибудут в Италию, чтобы вести переговоры на месте. Главным претенеднтом на игрока является Дженоа.

У клуба хорошие отношения с Марсеелем, и они уже начали обсуждать возможный трансфер. При этом, отметим, что это не единственный вариант для Руслана.

Однако именно новичок Серии А убежден, что ему удастся переманить украинца. О желаниях хавбека ничего неизвестно кроме того, что он хочет покинуть французский чемпионат.

Напомним, ранее лондонский Арсенал начал сезон с победы над Ноттингемом.

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