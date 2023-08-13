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Тухель о поражении в Суперкубке: У меня нет объяснения

Немецкий специалист тоже шокирован результатом.
Сегодня, 00:59
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель прокомментировал недавнее поражение Баварии в Суперкубке Германии.

Напомним, мюнхенская команда с треском провалилась против РБ Лейпцига.

Наставник Баварии, похоже, сам шокирован поражением, ведь по его мнению, матч не отражал того, что было на тренировках.

"На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.

То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает", - признался Тухель.

В конце своего интервью немецкий специалист отметил, что Харри Кейн, наверное, тоже не понимает, что произошло с клубом. А после принес свои извинения перед фанатами.

Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ показал такую же безидейную игру против Лорьяна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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