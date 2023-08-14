iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм подписал капитана Саутгемптона

Уорд-Проуз будет играть под седьмым номером.
Сегодня, 11:25
Джеймс Уорд-Проуз / whufc.com
Джеймс Уорд-Проуз / whufc.com

Английский Вест Хэм официально объявил о трансфере Джеймса Уорда-Проуза.

Теперь уже бывший капитан Саутгеемптона присоединился к "молотобойцам" за 30 млн евро. Контракт рассчитан на четыре года.

Уорд-Проуз забил в АПЛ со штрафных 17 голов, что на один гол меньше, чем забил Дэвид Бекхэм.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

Статьи по теме

Сделка сорвется?: Магуайр не может согласовать контракт с Вест Хэмом Сделка сорвется?: Магуайр не может согласовать контракт с Вест Хэмом
Вест Хэм намерен заработать еще более 100 млн евро на своем хавбеке Вест Хэм намерен заработать еще более 100 млн евро на своем хавбеке
Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение
МЮ отклонил двойное предложение Вест Хэма МЮ отклонил двойное предложение Вест Хэма
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа13:10
Названы претенденты на пост тренера сборной Италии
Бокс12:55
Легендарный Форман назвал будущего чемпиона в супертяжелом весе
Европа12:43
Ливерпуль согласовал трансфер хавбека Саутгемптона
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
Европа12:31
Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко
Европа12:07
Реал объявил о подписании Кепы Аррисабалаги
Европа11:50
Клопп рассказал, почему не дал Салаху установить рекорд АПЛ
Теннис11:49
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
Европа11:25
Вест Хэм подписал капитана Саутгемптона
Бокс11:24
Промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK