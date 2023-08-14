Вест Хэм подписал капитана Саутгемптона
Уорд-Проуз будет играть под седьмым номером.
Английский Вест Хэм официально объявил о трансфере Джеймса Уорда-Проуза.
Теперь уже бывший капитан Саутгеемптона присоединился к "молотобойцам" за 30 млн евро. Контракт рассчитан на четыре года.
Уорд-Проуз забил в АПЛ со штрафных 17 голов, что на один гол меньше, чем забил Дэвид Бекхэм.
Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.
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