Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко

Мюнхенская Бавария никак не может договориться с Севильей о переходе Яссина Буну.

Немецкий клуб считает, что Буну не намного лучше Зоммера, а потому не хочет переплачивать за вратаря.

Испанцы хотят выручить за вратаря около 20 млн евро, однако Бавария даже не хочет рассматривать вариант покупки. Мюнхенцы хотели бы оформить аренду.

Ранее также стало известно, что мадридский Реал обзавелся новым вратарем.

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