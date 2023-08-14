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Бавария не хочет переплачивать за звезду сборной Марокко

Мюнхенцы хотели бы оформить аренду Буну.
Сегодня, 12:31
Яссин Буну / Getty Images
Яссин Буну / Getty Images

Мюнхенская Бавария никак не может договориться с Севильей о переходе Яссина Буну.

Немецкий клуб считает, что Буну не намного лучше Зоммера, а потому не хочет переплачивать за вратаря.

Испанцы хотят выручить за вратаря около 20 млн евро, однако Бавария даже не хочет рассматривать вариант покупки. Мюнхенцы хотели бы оформить аренду.

Ранее также стало известно, что мадридский Реал обзавелся новым вратарем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Бавария Мюнхен Яссин Буну

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