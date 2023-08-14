Монако объявил о переходе хавбека Ювентуса

Опорный полузащитник Ювентуса Денис Закария перебрался в Монако. Об этом стороны объявили в соцсетях.

Туринцы на в течение четырех лет получат 20 млн евро за швейцарца. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, Закария перешел в Ювентус из Боруссии Менхенгладбах зимой 2022 года за 6 млн евро. За это время хавбек сыграл за "старую синьору" всего 11 матчей.

Ранее сообщалось, что Ювентус попробует перехватить хавбека у МЮ.

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