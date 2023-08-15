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Футбол

В Брайтоне мужчина недоволен огромной фреской с изображением Рэшфорда на фасаде своего дома

Заказчик ничего не сказал владельцу жилья.
Сегодня, 00:59
Маркус Рэшфорд / thesun.co.uk
Маркус Рэшфорд / thesun.co.uk

Арендатор оказался в ярости после того, как банк без спроса нарисовал гигантскую фреску с изображением форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда на его доме.

Компания Natwest поручила художнику оформить рекламу с англичанином на стене здания в Брайтоне, чтобы рекламировать свою последнюю схему финансовых схем для молодежи.

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Владелец дома Питер Бринин сказал, что был потрясен, обнаружив произведение искусства на стене своей собственности. Пожилой мужчина был в ярости. 

Хозяин попросил немедленно убрать данную фреску, однако вскоре сторонам удалось договориться оставить данную рекламу минимум до 20 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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