Гвардиола не хочет отпускать своего голкипера в Баварию

В свете того, что Кепа Аррисабалага в последний момент убежал в Реал, Бавария настроена заполучить запасного голкипера Манчестер Сити Штефана Ортегу.

Однако главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не одобряет такой трансфер, не желая отпускать 30-летнего немца.

"Потерять его было бы проблемой в первую очередь из-за качества", - цитирует наставника Sky Sports. "Мы привели его сюда, потому что (тренер вратарей) Хаби Мансисидор прислал мне видео и сказал: "Возможно, это вратарь, который нам нужен".

"Я его не знал. Он играл за команду, вылетевшую из Бундеслиги. Я увидел его и сказал: "Хорошо выглядит". С первого дня я говорю: "Какой у нас есть вратарь".

"Вы знаете, сколько важных игр он сыграл и как спас нас. Мы не хотим его продавать, мы не хотим отдавать его в аренду. Он нам нужен. Если мы потеряем Штефана за две недели до закрытия трансферного окна, нам придется искать нового вратаря, а сейчас это непросто".

