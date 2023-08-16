Ливерпуль определился с главной трансферной целью

Ливерпуль нашел футболиста, который заменит в центре поля ушедшего этим летом в Аль-Иттихад Фабиньо. Об этом сообщает издание The Independent.

Трансферной целью в это трансферное окно станет хавбек Кристал Пэлас Шейк Дукуре. Трансфер игрока обойдется "красным" чуть менее чем в 60 млн фунтов.

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Также у мерсисайдцев есть запасные варианты. Речь идет о Кефрене Туране (Ницца) и Жоау Пальинье (Фулхэм).

В прошлом сезоне на счету Дукуре три ассиста в 34 матчах АПЛ.

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