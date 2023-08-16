В Баварии конфликт: Тухель критикует Киммиха

Тренер и игрок не могут прийти к согласию по одному футбольному вопросу.

В Мюнхене назревает серьезный конфликт между главным тренером Томасом Тухелем и вице-капитаном Джошуа Киммихом.

Все лето Тухель требует от руководства "ротен" приобрести нового опорного полузащитника, что раздражает не только боссов клуба, но и команду.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля, Киммих считает, что может играть на этой позиции.

В то же самое время тренер не видит его в роли опорника - по мнению Тухеля, игрок сборной Германии должен занимать позицию восьмого номера.

На данный момент Киммих далек от своей оптимальной формы и часто совершает ошибки, которые, по мнению тренерского штаба, с ним происходить не должны.

По информации источника, недавно Тухель в личной беседе "обвинил" Киммиха в замедлении игры — критика, хотя и оправданная, но она не укрепляет уверенность Киммиха в себе.

Ранее стало известно, что Бавария решила не покупать нового вратаря из уважения к Мануэлю Нойеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!