Барселона может упустить свою главную трансферную цель этого лета
Барселона, вероятно, не сможет подписать Жоау Канселу, пишет Marca.
Главный тренер каталонцев Хави настаивает на подписании защитника Манчестер Сити, Жоау сейчас - его ключевая цель. Однако клуб до сих пор не сделал по нему официального предложения.
Португалец в курсе финансовых проблем Барсы, а также понимает, что до закрытия окна осталось лишь две недели. Потому Канселу уже начал рассматривать альтернативные варианты, в частности, переход в Арсенал.
При этом у каталонского клуба есть и запасной вариант для правого фланга. Речь идет об Иване Фреснеде ил Вильярреала. Однако пока стороны ждут, чем закончится история с Канселу.
Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.
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