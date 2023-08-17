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Барселона может упустить свою главную трансферную цель этого лета

Клуб до сих пор не делал предложения по Канселу.
Сегодня, 09:57
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона, вероятно, не сможет подписать Жоау Канселу, пишет Marca.

Главный тренер каталонцев Хави настаивает на подписании защитника Манчестер Сити, Жоау сейчас - его ключевая цель. Однако клуб до сих пор не сделал по нему официального предложения.

Португалец в курсе финансовых проблем Барсы, а также понимает, что до закрытия окна осталось лишь две недели. Потому Канселу уже начал рассматривать альтернативные варианты, в частности, переход в Арсенал.

При этом у каталонского клуба есть и запасной вариант для правого фланга. Речь идет об Иване Фреснеде ил Вильярреала. Однако пока стороны ждут, чем закончится история с Канселу.

Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

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