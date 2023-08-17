Барселона может упустить свою главную трансферную цель этого лета

Клуб до сих пор не делал предложения по Канселу.

Барселона, вероятно, не сможет подписать Жоау Канселу, пишет Marca.

Главный тренер каталонцев Хави настаивает на подписании защитника Манчестер Сити, Жоау сейчас - его ключевая цель. Однако клуб до сих пор не сделал по нему официального предложения.

Португалец в курсе финансовых проблем Барсы, а также понимает, что до закрытия окна осталось лишь две недели. Потому Канселу уже начал рассматривать альтернативные варианты, в частности, переход в Арсенал.

При этом у каталонского клуба есть и запасной вариант для правого фланга. Речь идет об Иване Фреснеде ил Вильярреала. Однако пока стороны ждут, чем закончится история с Канселу.

Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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