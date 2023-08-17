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Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета

В резервной экипировке туринская команда начнет новый сезон Серии А.
Сегодня, 14:50
Ювентус показал третью форму / juventus.com
Ювентус показал третью форму / juventus.com

Туринский Ювентус презентовал третий комплект формы, который команда будет использовать в сезоне-2023/24.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", на создание обновленной экипировки клуб и его технического партнера adidas вдохновили индустриальные и архитектурные особенности Турина.

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Резервная форма Ювентуса выполнена в цвете древесного угля, который отображает промышленное наследие города.

Также выбор цвета обусловлен данью уважения к длинной истории легендарных вратарей туринской команды.

Впервые в этой форме Ювентус сыграет уже в стартовом туре нового сезона Серии А, когда 20 августа встретится на выезде с Удинезе.

Ранее сообщалось, что третий комплект формы также представил Милан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус чемпионат Италии Серия А

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