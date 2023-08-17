Ювентус представил третий комплект формы угольного цвета
Туринский Ювентус презентовал третий комплект формы, который команда будет использовать в сезоне-2023/24.
Как сообщает официальный сайт "бьянконери", на создание обновленной экипировки клуб и его технического партнера adidas вдохновили индустриальные и архитектурные особенности Турина.
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Резервная форма Ювентуса выполнена в цвете древесного угля, который отображает промышленное наследие города.
Также выбор цвета обусловлен данью уважения к длинной истории легендарных вратарей туринской команды.
Inspired by the city of Turin. Built for our biggest battles.— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 17, 2023
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Forged by the real DNA of Turin 🧬🖤— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 17, 2023
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Впервые в этой форме Ювентус сыграет уже в стартовом туре нового сезона Серии А, когда 20 августа встретится на выезде с Удинезе.
Ранее сообщалось, что третий комплект формы также представил Милан.
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