Ключевой защитник Барселоны пропустит ближайший матч Ла Лиги

Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо пропустит ближайший тур Ла Лиги из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уругвайский футболист получил повреждение бицепса бедра. К счастью, игрок избежал серьезного повреждения.

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Отметим, Араухо рискует пропустить около двух недель. Защитник уже проходит курс реабилитации.

Напомним, "сине-гранатовые" сыграют во втором туре Ла Лиги против Кадиса. Игра состоится в воскресенье, 20 августа.

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