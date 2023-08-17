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Тухель наложил вето на переход Де Хеа в Баварию

Испанца не будет в Мюнхене.
Сегодня, 21:15
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не станет игроком Баварии. Об этом сообщает издание Sky Sport Deutschland.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель наложил вето на данный трансфер. Немецкий специалист верит в скорое выздоровление Мануэля Нойера.

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Тухель хотел видеть в Баварии голкипера Манчестер Сити Штефана Ортегу и разговаривал с ним по телефону, но теперь его переход близок к тому, чтобы сорваться.

Напомним, Де Хеа летом покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. За 12 лет в клубе он принял участие в 545 матчах, в которых пропустил 590 голов, а также 190 раз сыграл на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Давид Де Хеа Томас Тухель

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