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Тухель высказался о работе с Кейном

Немецкий специалист доволен самоотдачей футболиста.
Вчера, 23:53
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель как, как новоиспеченный форвард Харри Кейн влияет на команду.

"У меня превосходные первые впечатления от Кейна. Он профессионал высочайшего уровня, выдающийся мастер и прекрасный человек. Он очень открытый, он приходит первым на тренировку, он открыто ведет себя в раздевалке.

Думаю, он произвел мгновенный эффект на раздевалку своим характером, подходом к футболу и любовью к нему. Это чувствуется каждый день, в каждом упражнении, даже самом простом.

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Если мы проиграем, эффект Харри Кейна не пропадет. Он связан с тем, как Харри работает на тренировках, с тем, какой он в раздевалке, с его профессионализмом, с тем, как он относится к разным вещам, как скромно он тренируется.

После поражения он первый на тренировке, он работает с резервистами, он вдохновляет остальных. Вот что оправдывает цену, а не только его статистика. И вот что делает его по-настоящему большой звездой. Вот в чем заключается эффект Харри Кейна и вот почему он повышает наши шансы на победу", – сказал Тухель в интервью Sky Sports.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель Харри Кейн

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