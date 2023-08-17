Тухель: Время начала моей работы было подобрано странно

Главный тренер мюнхенской Баварии Томас Тухель признал, что было странно начинать работу в апреле.

Немецкий специлист считает, что решение назначить его в апреле, когда команда еще боролась за трофеи, было очень странным.

Однако теперь, после проведенной предсезонной подготовки, Тухель убежден, что команда начнет показывать результат.

"Начинать работу в апреле было странно. Очень странно. Это ощущение лишь усиливалось, учитывая, что команда более или менее боролась за все трофеи. Время было подобрано странно.

Теперь у нас есть преимущество – мы многое знаем об игроках. Так что мы знали, чего хотим. Вскоре после начала предсезонной работы мы установили принципы игры, которым следуем практически на каждой тренировке. Мы следуем четким идеям, развиваем автоматизмы, стиль игры и ее принципы.

Сейчас мы следуем этим путем, так как верим, что команде сейчас нужно именно это: что дает нам стабильность, что мы должны и не должны делать, в чем нужно стать лучше. Сейчас мы находимся на этом этапе, и мы перешли на него очень быстро, сразу после начала тренировок", – цитирует Тухеля сайт Бундеслиги.

Ранее, напомним, Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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