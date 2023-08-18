Основной защитник Манчестер Юнайтед поможет клубу в матче с Тоттенхэмом

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес сможет помочь своей команде во втором туре АПЛ.

"Он тренировался в четверг. Так что, думаю, да, он завтра сможет сыграть", - приводит слова главного тренера Эрика тен Хага официальный сайт клуба.

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Напомним, аргентинский центрбек получил повреждение в игре первого тура чемпионата Англии против Вулверхэмтона (1:0).

В минувшем сезоне на счету 25-летнего футболиста один гол в 27 матчах АПЛ.

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