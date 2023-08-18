Барселона близка к подписанию защитника Манчестер Сити

Крайний защитник Манчестер Сити Жоау Канселу перейдет в Барселону. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

29-летний футболист сборной Португалии находится в шаге от трансфера в стан каталонцев. Сделка будет оформлена в виде арендного соглашения на год.

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Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако согласование пока не достигнуто. У "сине-гранатовых" будет право выкупа игрока.

Сам Канселу хочет выступать только за Барселону. Он уже отклонил все предложения от других топ-команд Европы.

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