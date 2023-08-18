Официально: Дзаньоло перебрался в Астон Виллу

Астон Вилла официально завершила сделку по Николо Дзаньоло.

Итальянский хавбек перебрался в Бирмингем из Галатасарая по арендному соглашению, которое обойдется английскому клубу в 5 млн евро.

Кроме того сделка включает в себя право выкупа игрока за 22,5 млн евро, а также различные бонусы еще на 15 млн.

Но и это еще не все, также Галатасарай прописал в соглашении 10% от будущей перепродажи Николо.

Ранее, напомним, стало известно, что лидер Сити успешно перенес операцию.

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