Официально: Дзаньоло перебрался в Астон Виллу
Итальянец получил второй шанс.
Астон Вилла официально завершила сделку по Николо Дзаньоло.
Итальянский хавбек перебрался в Бирмингем из Галатасарая по арендному соглашению, которое обойдется английскому клубу в 5 млн евро.
Кроме того сделка включает в себя право выкупа игрока за 22,5 млн евро, а также различные бонусы еще на 15 млн.
Но и это еще не все, также Галатасарай прописал в соглашении 10% от будущей перепродажи Николо.
Ранее, напомним, стало известно, что лидер Сити успешно перенес операцию.
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