В Барселоне выступили с объяснением после записанного видео для российского футболиста

Каталонцы вышли в медиа со своей версией.

В Барселоне недовольны тем, как подали российские СМИ историю с видео Хави для футболиста московского Динамо.

"Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего", – говорится в заявлении клубного пресс-атташе Чеми Тереса.

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Ранее было опубликовано видеообращение главного тренера Барселоны к Арсену Захаряну, записанное прошлой зимой.

В медиа это подали под предлогом, что Хави хотел видеть россиянина в своей команде.

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