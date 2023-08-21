Болонья - Милан 0:2: обзор и результат матча чемпионата Италии 21.08.2023

В понедельник, 21 августа, в рамках первого тура Серии А Болонья принимала на стадионе Ренато Даль’Ара Милан.

Хозяева с первых минут забрали мяч под свой контроль, пытаясь организовывать позиционные атаки. Милан без проблем стал подстраиваться под оппонента, быстро нащупав слабые места.

Уже в первом тайме "россонери" вколотили два гола. Забитыми мячами отличились форвард Оливье Жиру и вингер Кристиан Пулишич.

Далее игра была уже не так богата на опасные моменты, ведь гости могли удерживать нужный результат, а вот Болонье пришлось идти вперед. В оставшееся время голов больше не было, что означало Милан добыл победу 2:0.

Статистика матча Болонья - Милан первого тура Серии А

Болонья - Милан 0:2

Голы: Жиру, 11, Пулишич, 21

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 1.00

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 10 - 4

Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Ликояннис (Корацца, 87), Эбишер, Домингес (Эль-Аззузи, 72), Фергюсон (Урбаньски, 87), Моро (Орсолини, 46), Ндойе, Зиркзее (ван Хойдонк, 87).

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 73), Томори, Тиав (Кьер, 88), Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 73), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 73).

Предупреждения: Эбишер (30), Эрнандес (51), Крунич (76), Зиркзее (77).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!