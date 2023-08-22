Саудовская клубы не намерены подписывать Гринвуда

Руководство боится, что это навредит имиджу лиги.

Саудовские клубы не рассматривают Мэйсона Гринвуда в качестве трансферной цели, утверждает Talksport.

Руководство саудовской лиги надеется, что ни один клуб не попробует подписать англичанина, так как это может навредить имиджу.

Слухи об интересе к Гринвуду прокомментировал тренер Аль-Иттифака Стивен Джерард, назвав их ложью.

Таким образом Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру где-то в Европе, им интересуются итальянские и турецкие клубы.

Ранее, сообщалось, что Рома очень заинтересована в подписании английского форварда.

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