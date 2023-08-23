МЮ подпишет вратаря сборной Турции

Алтай Байындыр близок к этому переходу.

Манчестер Юнайтед работает над трансфером голкипера сборной Турции и Фенербахче Алтая Байындыра, пишет The Athletic.

В теории, турецкий кипер станет заменой Дину Хендерсону, который близок к переходу в Ноттингем.

При этом Юнайтед обеспокоены травмой спины Алтая, потому сегодня киперу пришлось ездить в Грецию на специальное медицинское обследование, которое он прошел.

Осталось лишь уладить детали между клубами, ожидается, что Байындыр обойдется МЮ в 5 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе достиг устных соглашений с ПСЖ.

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