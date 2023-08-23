iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ подпишет вратаря сборной Турции

Алтай Байындыр близок к этому переходу.
Сегодня, 00:26
Алтай Байындыр / Getty Images
Алтай Байындыр / Getty Images

Манчестер Юнайтед работает над трансфером голкипера сборной Турции и Фенербахче Алтая Байындыра, пишет The Athletic.

В теории, турецкий кипер станет заменой Дину Хендерсону, который близок к переходу в Ноттингем.

При этом Юнайтед обеспокоены травмой спины Алтая, потому сегодня киперу пришлось ездить в Грецию на специальное медицинское обследование, которое он прошел.

Осталось лишь уладить детали между клубами, ожидается, что Байындыр обойдется МЮ в 5 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе достиг устных соглашений с ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А Гринвуда, с которым МЮ расторг контракт, предложили клубу Серии А
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете Гринвуд: Понимаю, что люди будут судить меня по тому, что видели и слышали в Интернете
Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом Исполнительный директор МЮ объяснил, почему клуб решил расстаться с Гринвудом
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс01:08
"Вывести из зоны комфорта и сломать": Тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком
Европа00:47
Фанаты Малаги "подписали" для клуба случайного человека
Бокс00:34
"С уважением отношусь к Дюбуа": Усик оценил своего ближайшего соперника
Европа00:26
МЮ подпишет вратаря сборной Турции
Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: Ракув Кочергина уступил Копенгагену, Рейнджерс и ПСВ выдали результативную ничью
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Тренер Днепра-1: Спартак Трнава - амбициозный клуб, но мы тоже будем стремиться к победе
Европа23:45
Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ
Европа23:19
"Твое время еще придет": фанаты Арсенала пообщались с Мудриком
Теннис23:05
Ястремская успешно стартовала в квалификации US Open
Теннис22:50
Байндль обыграла первую сеяную в стартовом раунде турнира в Чикаго
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK