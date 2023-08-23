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Мората может снова вернуться в Ювентус

Испанец интересен "старой синьоре".
Сегодня, 11:19
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Ювентус может снова подписать форварда Атлетико Альваро Морату. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринцы могут осуществить трансфер 30-летнего испанца в случае, если команду покинет нападающий Мойзе Кин. На итальянца претендует Милан.

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Напомним, контракт Мораты с "матрасниками" рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету испанца один гол в двух матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус атлетико мадрид Альваро Мората

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