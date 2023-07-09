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Моуринью и Дибала пытаются убедить форварда Атлетико перейти в Рому

Мората нужен римскому клубу.
Сегодня, 10:29
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Форвард Атлетико Альваро Мората попал в сферу интересов Ромы. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью в последние несколько дней звонил испанцу, приглашая в свою команду. Нападающий Пауло Дибала тоже зовет Морату в Рому.

Сам Мората всегда был большим поклонником португальского тренера и хотел бы поработать с "Особенным".

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Единственной сложностью может стать трансферная стоимость игрока и его зарплата. Испанский коллектив хочет выручить за Альваро 22 млн евро.

Напомним, действующий контракт 30-летнего испанца с Атлетико рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 36 матчах Ла Лиги.

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