Милан ведет переговоры с форвардом Атлетико

Форвард мадридского Атлетико Альваро Мората ведет переговоры с Миланом, пишет Relevo.

Форвард Атлетико согласен на переход в Серию А, а также руководство "россонери" убеждено, что испанец идеально подойдет команде.

Однако есть ряд сложностей. Сейчас Альваро получает в Атлетико 5 млн евро в год и уже согласовал новый контракт на 6,5 млн евро. Милан не может платить такие деньги.

Переход нападающего в Италию будет возможен, если Альваро согласится на понижение зарплаты. Кроме того Милану еще нужно будет заплатить Атлетико 20 млн евро.

При этом Альваро также заинтересовал некий саудовский клуб. По информации некоторых источников, речь идет об Аль-Иттифаке, который готов предложить Морате 120 млн за три года.

Ранее, напомним, Барселона объявила о подписании Иньиго Мартинеса.