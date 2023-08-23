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На Гринвуда нашлись претенденты из Англии и других европейских чемпионатов

Англичанин близок к уходу из стана "красных дьяволов".
Сегодня, 12:50
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд рассматривает вариант с уходом из команды. Об этом сообщает издание ESPN.

В стане манкунианцев знают об интересе к 21-летнему англичанину как со стороны английских клубов, так и зарубежных.

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"Красные дьяволы" планируют футболиста в это трансферное окно или отправить его в аренду.

Напомним, Гринвуд не играл в профессиональном футболе более года после того, как его в сексуальном абьюзе обвинила его возлюбленная Харриет Робсон, с которой в последствии игрок помирился и сейчас воспитывает ребенка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЭЙСОН ГРИНВУД

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