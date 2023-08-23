Клуб из Бразилии отказался продавать своего полузащитника в Ливерпуль
Андре не пополнит стан "красных" этим летом.
Флуминенсе отказался от продажи своего опорного полузащитника Андре Нето в Ливерпуля. Об этом сообщает издание ESPN.
"Красные" предложили за футболиста сборной Бразилии около 30 млн евро, но клуб не захотел расставаться с игроком этим летом.
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Мерсисайцды готовы предпринять новую попытку подписать Андре в зимнее трансферное окно. Сам хавбек готов продолжить карьеру в Англии.
В текущем сезоне на свету бразильца 16 матчей в рамках местного чемпионата, в которых футболист не отличился результативными действиями.
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