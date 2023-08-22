Хавбеку Ливерпуля отменили дисквалификацию

Мак Аллистер поможет клубу в матче с "сороками".

FA приняла решение отменить трехматчевую дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

Напомним, что Ливерпуль подал официальную апелляцию на красную карточку аргентинца.

Ассоциация пересмотрела нарушение Алексиса и приняла решение отменить трехматчевую дисквалификацию.

А это значит, что полузащитник сможет принять участие в матче против Ньюкасла 27 августа.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

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