iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбеку Ливерпуля отменили дисквалификацию

Мак Аллистер поможет клубу в матче с "сороками".
Сегодня, 20:48
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

FA приняла решение отменить трехматчевую дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

Напомним, что Ливерпуль подал официальную апелляцию на красную карточку аргентинца.

Ассоциация пересмотрела нарушение Алексиса и приняла решение отменить трехматчевую дисквалификацию.

А это значит, что полузащитник сможет принять участие в матче против Ньюкасла 27 августа.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Мэйсон Гринвуд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Мак Аллистер

Статьи по теме

Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Фанаты Ливерпуля в восторге от прозвища, которое Клопп дал летнему новичку Фанаты Ливерпуля в восторге от прозвища, которое Клопп дал летнему новичку
Каррагер - о Мак Аллистере: Подписать за 35 млн фунтов чемпиона мира – кража Каррагер - о Мак Аллистере: Подписать за 35 млн фунтов чемпиона мира – кража
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:45
Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ
Европа23:19
"Твое время еще придет": фанаты Арсенала пообщались с Мудриком
Теннис23:05
Ястремская успешно стартовала в квалификации US Open
Теннис22:50
Байндль обыграла первую сеяную в стартовом раунде турнира в Чикаго
Другие страны22:47
Ан-Наср Роналду совершил крутой камбек и прошел в групповой этап ЛЧ
Легкая атлетика22:35
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Проценко и Дорощук не смогли побороться за медали в финале прыжков в высоту
Теннис22:28
Завацкая проиграла на старте квалификации US Open
Европа22:26
Еще один новичок МЮ пропустит матч против Арсенала
Европа21:56
Вест Хэм подписал центрального защитника
Другие страны21:50
Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK