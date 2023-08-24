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Вингер Арсенала может перебраться в Саудовскую Аравию

Пепе продолжит карьеру вне Европы.
Сегодня, 09:52
Николя Пепе / Getty Images
Николя Пепе / Getty Images

Вингер Арсенала Николя Пепе близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание RMC Sport.

28-летний ивуариец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Футболист пока не получал предложений от местных команд, однако он готов будет покинуть Европу.

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Также игрок мог перебраться в Бешикташ, который предложил ему трехлетний контракт, но Пепе принял решение отказаться. Он не хочет выступать в Турции.

Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в аренде в Ницце, забив шесть голов в 19 матчах Лиги 1.

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