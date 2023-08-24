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Анчелотти рассказал, кто сыграет в воротах в матче с Сельтой

Итальянец сделал выбор в пользу испанца.
Сегодня, 14:21
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что голкипер Кепа Аррисабалага сыграет в третьем туре Ла Лиги.

"Кепа будет играть завтра", - сказал Анчелотти в интервью Marca.

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Напомним, в первых двух турах выходил в старте вратарь Андрей Лунин. Украинец провел один сухой матч.

С следующем туре чемпионата Испании Реал сыграет против Сельты. Игра состоится в пятницу, 25 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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