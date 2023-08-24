Почеттино: Нам нужны еще два игрока
Гланый тренер Челси Маурисио Почеттино рассказал о трансферных планах команды.
По словам аргентинского специалиста, клубу нужны еще два новичка в это трансферное окно, вратарь и нападающий.
Отметим, что этим летом лондонцы уже подписали 9 игроков на общую сумму 401 млн евро
"Нам нужен еще хотя бы один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Нам нужно больше. Еще речь идет об подходящем игроке в атаку.
Если мы сможем получить игрока нужных характеристик – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного игрока. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят, Брои, Нкунку. На этих двух позициях нам, возможно, нужны игроки.
Трансферное окно, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет", – сказал тренер "синих" ESPN.
Ранее, напомним, Челси подписал бразильского вундеркинда.
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