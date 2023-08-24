Форвард Арсенала должен вернуться к матчу с МЮ
Габриэль Жезус уже тренируется в общей группе.
Габриэль Жезус заканчивает свое восстановление, пишет Evening Standard.
Напомним, бразильский форвард получил травму в товарищеском матче и пропустил начало сезона.
Однако сейчас Габи вернулся к тренировкам с общей и группой, и есть некоторая вероятность, что он попадает в заявку уже в субботу на матч против Фулхэма.
В любом случае, возвращение бразильца ожидается лишь к матчу с Манчестер Юнайтед третьего сентября.
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