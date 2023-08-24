Форвард Арсенала должен вернуться к матчу с МЮ

Габриэль Жезус заканчивает свое восстановление, пишет Evening Standard.

Напомним, бразильский форвард получил травму в товарищеском матче и пропустил начало сезона.

Однако сейчас Габи вернулся к тренировкам с общей и группой, и есть некоторая вероятность, что он попадает в заявку уже в субботу на матч против Фулхэма.

В любом случае, возвращение бразильца ожидается лишь к матчу с Манчестер Юнайтед третьего сентября.

Ранее также сообщалось, что Челси еще не закончил работу на трансферном рынке.

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