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Форвард Арсенала должен вернуться к матчу с МЮ

Габриэль Жезус уже тренируется в общей группе.
Сегодня, 19:35
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Габриэль Жезус заканчивает свое восстановление, пишет Evening Standard.

Напомним, бразильский форвард получил травму в товарищеском матче и пропустил начало сезона.

Однако сейчас Габи вернулся к тренировкам с общей и группой, и есть некоторая вероятность, что он попадает в заявку уже в субботу на матч против Фулхэма.

В любом случае, возвращение бразильца ожидается лишь к матчу с Манчестер Юнайтед третьего сентября.

Ранее также сообщалось, что Челси еще не закончил работу на трансферном рынке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Габриэль Жезус

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