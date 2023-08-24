Ман Сити подписал потенциальную замену Марезу
Жереми Доку присоединился к "горожанам".
Жереми Доку официально стал игроком Манчестер Сити.
За 21-летнего бельгийца "горожане" отдали порядка 60 млн евро, Пеп уверен, что Жереми заменит Мареза.
Доку - талантливый вингер, способный играть на обоих флангах атаки, уже даже успел забить один гол в рамках Лиги 1.
С игроком подписали пятилетний контрак, зарплата Жереми не разглашается.
Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.
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