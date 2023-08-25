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Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху

Кьеза может перебраться в Англию.
Сегодня, 19:19
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

В Ливерпуле нашли потенциальную замену Мохамеду Салаху в чемпионате Италии. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Мерсисайдцы обратили внимание на вингера Ювентуса Федерико Кьезу. Туринцы хотят выручить с продажи игрока не менее 60 млн евро.

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Переход состоится лишь в том случае, если Салах в ближайшее время сменит "красных" на клуб из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне египтянин провел 50 игр во всех турнирах, в которых забил 30 голов и выполнил 15 голевых передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Федерико Кьеза

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