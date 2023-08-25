Анчелотти поделился трансферными планами на конец окна

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился трансферными планами своей команды.

По словам итальянца, "сливочные" более на намерены работать на рынке, а сам папа Карло доволен составом.

Напомним, что мадридцы активно провели лето, подписав Джуда Беллингема, Арду Гюлера и Франа Гарсию. Также в аренду были взяты Кепа и Хоселу.

Большой проблемой стала травма Эдера Милитао, но Анчелотти решил искать ему замену в клубной академии. 20-летний Марвел считается основным кандидатом.

"Я думаю, что наш состав закрыт, и все сосредоточены на этом сезон. Игроки могут передумать, но я не беспокоюсь по этому поводу", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова арендовать еще одну звезду.

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