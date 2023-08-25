Английские клубы поставили очередной трансферный рекорд

Клубы АПЛ обновили трансферный рекорд летнего трансферного окна.

За прошлое летнее ТО клубы потратили 1,92 млрд фунтов, а сейчас, за неделю до закрытия окна, уже потрачено 1,95 млрд фунтов.

При этом снизился объем чистых расходов: в этом году клубы потратили на 825 млн фунтов больше, чем выручили, в прошлом же разница составляла 1,1 млрд.

Среди всех клубов больше потратил, очевидно, лондонский Челси. "Синие" выложили этим летом 340 млн фунтов, что является абсолютным рекордом для летнего ТО.

Ранее, напомним, Карло Анчелотти поделился планами Реала на последнюю неделю ТО.

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