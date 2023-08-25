Почеттино - о Челси: Если не будет трофеев, мы будем говорить о провале проекта

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал многочисленные трансферы лондонского клуба.

Победа – это наша цель, потому что если «Челси» не завоюет титулы, мы, безусловно, будем говорить о провале проекта.

Челси – это победа. Мы не можем оправдывать игроков, даже если многие из них молодые, а некоторые раньше не играли в Премьер-лиге, потому что клуб тратит деньги для повышения качества".

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"Нам нужно создать прочную структуру, чтобы они действовали так, как они выступали раньше. Важно дать им время освоиться в коллективе и в новом месте с семьей.

Им нужно узнать своих товарищей по команде, клуб, давление игры с большими деньгами, постоянное осуждение. Но я не сомневаюсь, что благодаря большой упорной работе мы создадим очень хорошую команду, которая будет соревноваться за большие достижения и вернет Челси на то место, которое он заслуживает", - сказал Почеттино в интервью The Athletic.

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