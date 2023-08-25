Моуринью вновь остался недоволен трансферной кампанией Ромы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о нынешней трансферной кампании клуба.

"В прошлом году мы подписали Дибалу потому, что у людей возникали сомнения по поводу его физического состояния.

Мы не можем обратиться в клуб и купить игрока, который провел отличный сезон. Мы должны адаптироваться к имеющимся рискам. Нужно это понимать".

Читай также: Представители Ромы вылетели в Лондон для оформления трансфера Лукаку

"Удивительно ли то, что Ренату не может сыграть? Нет, просто посмотрите на его историю. Если бы у него не было такого количества травм, он был бы основным игроком в ПСЖ, а не Роме.

Мы стали экспертами в работе с игроками, обладающими потенциалом, в том, чтобы обеспечивать им стабильную игру, позволяющую вернуться на прежний уровень. Таковы наши реалии, надо свыкнуться с низкими ожиданиями. Возможно, вас удивляет то, что я спокоен", – сказал Моуринью в интервью TuttoMercatoWeb.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!