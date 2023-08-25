iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Представители Ромы вылетели в Лондон для оформления трансфера Лукаку

Бельгиец вернется в Италию, однако не на полноценной основе.
Сегодня, 18:25
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Рома начала переговоры по форварду Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журнаслист Фабрицио Романо.

Римляне связались с руководством "синих", чтобы обсудить условия аренды 30-летнего бельгийца. Представители итальянского коллектива частным рейсом вылетело в Лондон для проведения переговоров.

Читай также: Рома подписала Ренату Саншеша из ПСЖ

Обе стороны уверены в успешном завершении переговоров. Сам футболист уже ищет себе жилье в Риме.

В минувшем сезоне на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Челси Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Аутсайдер АПЛ арендовал одноклубника Мудрика Аутсайдер АПЛ арендовал одноклубника Мудрика
Почеттино: Нам нужны еще два игрока Почеттино: Нам нужны еще два игрока
Челси подписал бразильского вундеркинда Челси подписал бразильского вундеркинда
Почеттино рассказал о деталях повреждения Мудрика Почеттино рассказал о деталях повреждения Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:18
Рамос все же продолжит карьеру в Турции
Водные19:59
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каяк-четверка завоевала бронзу и лицензию на ОИ
Европа19:51
Защитник Барселоны отказывается покидать клуб
Бокс19:30
Будет первое поражение в карьере: анонс и прогноз на бой Митрофанов - Шираз
Европа19:29
Английские клубы поставили очередной трансферный рекорд
Европа19:19
Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху
Бокс18:55
Бокс: расписание боев
Европа18:52
Анчелотти поделился трансферными планами на конец окна
Сборные18:39
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Латвия и Черногория начали с побед, Литва разгромила Египет
Европа18:25
Представители Ромы вылетели в Лондон для оформления трансфера Лукаку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK