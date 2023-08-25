Представители Ромы вылетели в Лондон для оформления трансфера Лукаку

Бельгиец вернется в Италию, однако не на полноценной основе.

Рома начала переговоры по форварду Челси Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журнаслист Фабрицио Романо.

Римляне связались с руководством "синих", чтобы обсудить условия аренды 30-летнего бельгийца. Представители итальянского коллектива частным рейсом вылетело в Лондон для проведения переговоров.

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Обе стороны уверены в успешном завершении переговоров. Сам футболист уже ищет себе жилье в Риме.

В минувшем сезоне на счету нападающего 10 голов и 6 ассистов в 25 матчах Серии А.

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