Игрок английского клуба стал героем благодаря спасению тонущей собаки

Полузащитник Сандерленда Люк О’Ниэн стал крайне обсуждаемой персоной благодаря своему героическому поступку.

Футболист помог спасти лабрадора, который попала в беду на пляже Уэрсайд в четверг вечером. Пожилой пес купался в море, но столкнулся с трудностями, и хозяину пришлось его вытаскивать из воды.

Очевидцы рассказали, как молодой человек подбежал, чтобы помочь женщине-владельцу. О'Ниэн откачивал собаку до тех пора, пока она не выкашляля морскую воду и не начала снова дышать.

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Позднее представители Сандерленда также подтвердили данную историю, с гордостью и теплотой отозвавшись о поступке своего подопечного.

В соцсетях англичанину также написали теплые слова в комментариях и даже составили небольшую песню в честь его героизма.

"He scores, He saves your labradors! Luke 09, Luke 09".

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