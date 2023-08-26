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Игрок английского клуба стал героем благодаря спасению тонущей собаки

О’Ниэн отличился достойным поступком.
Сегодня, 00:51
Люк О’Ниэн / Getty Images
Люк О’Ниэн / Getty Images

Полузащитник Сандерленда Люк О’Ниэн стал крайне обсуждаемой персоной благодаря своему героическому поступку.

Футболист помог спасти лабрадора, который попала в беду на пляже Уэрсайд в четверг вечером. Пожилой пес купался в море, но столкнулся с трудностями, и хозяину пришлось его вытаскивать из воды.

Очевидцы рассказали, как молодой человек подбежал, чтобы помочь женщине-владельцу. О'Ниэн откачивал собаку до тех пора, пока она не выкашляля морскую воду и не начала снова дышать.

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Позднее представители Сандерленда также подтвердили данную историю, с гордостью и теплотой отозвавшись о поступке своего подопечного.

В соцсетях англичанину также написали теплые слова в комментариях и даже составили небольшую песню в честь его героизма.

"He scores, He saves your labradors! Luke 09, Luke 09".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд

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