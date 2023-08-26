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Интер объявил о возвращении Санчеса

Чилиец возвращается на Джузеппе Меацца, где проведет сезон-2023/24.
Сегодня, 13:41
Алексис Санчес / Getty Images
Алексис Санчес / Getty Images

Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о возвращении Алексиса Санчеса.

С 34-летним форвардом был подписан однолетний контракт. 

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Напомним, что Алексис Санчес уже выступал за "нерадзурри" в период с лета 2020 по лето 2022 года.

Покинув Интер прошлым летом в статусе свободного лета, Санчес провел сезон-2022/23 в составе Марселя, с которым он не стал продлевать контракт. За провансальцев он провел 44 матча, в которых отметился 18 голами и 3 результативными передачами.

Вместе с Интером футболист выиграл три трофея: чемпионат Италии, кубок и Суперкубок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Алексис Санчес Серия А

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