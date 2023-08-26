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Милан возобновил интерес к форварду Порту

"Россонери" хотят доукомплектовать состав, пока для этого еще есть возможности.
Сегодня, 14:43
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Милан готовится оформить свой десятый трансфер за это лето.

Так как итальянский клуб хочет отдать в аренду Лоренцо Коломбо, "россонери" хотят приобрести еще одного форварда.

По этой причине Милан возобновил интерес к нападающему Порту Мехди Тареми, сообщает Milan Zone со ссылкой на SportMediaset.

По информации источника, "красно-черные" недавно уже предлагали за 31-летнего игрока сборной Ирана 15 миллионов евро + 3 миллионов в виде бонусов - это предложение было "драконами" отклонено.

Милан хочет узнать, получится ли выбить скидку, так как португальцы просят за своего форварда 25-30 миллионов.

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Как вариант итальянцы рассматривают аренду с опцией выкупа игрока за 10-15 миллионов в конце сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан порту Мехди Тареми

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