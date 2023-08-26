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Анчелотти сделал заявление касаемо подписания нового игрока в атаку

Итальянец не видит смысла в новом форварде.
Сегодня, 17:20
Карло Анчелотии / Getty Images
Карло Анчелотии / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что клубу не нужен новый игрок в линию атаки.

"Нам не нужен новичок в атаку, все укомплектовано. Есть данные. Без Бензема и Винисиуса мы забил шесть голов. У нас есть ресурсы. Я думал о том, чтобы выпустить Браима на замену, но решил сохранить баланс, чтобы избежать сюрпризов".

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"У нас полноценная команда. Мы выиграли без Куртуа, Милитао, Карима и Вини. У нас хороший состав", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, в следующем туре Ла Лиги Реал сыграет против Хетафе.

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