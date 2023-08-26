Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2: обзор матча и результат игры 26.08.2023

В субботу, 26 августа, в рамках третьего тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Ноттингем Форест. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Уже за четыре минуты "красные дьяволы" умудрились пропустить два гола. Сначала забил Тайво Авонийи, а после отличился и Вилли Боли.

Казалось бы, что исход встречи уже решен, однако "красные дьяволы" сотворили в оставшееся время почти нереальное.

Уже с 17-й минуты пошел камбэк манкунианцев. Сначала забил Кристиан Эриксен, а уже во второй половине игры Манчестер Юнайтед и вовсе вышел вперед.

Каземиро и Бруну Фернандеш стали спасителями команды, принеся ей важные три очка.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест третьего тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Эриксен, 17, Каземиро, 52, Фернандеш, 76 пенальти - Авонийи, 2, Боли, 4

Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 1.02

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 12 - 10

Атаки: 124 - 77

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан (Линделеф, 46), Мартинес, Диогу Далот, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Мактоминей, 85), Марсьяль (Санчо, 60), Рэшфорд.

Ноттингем Форест: Тернер, Орье, Боли, Маккенна (Ниакате, 57), Уоррелл, Айна, Йейтс, Гиббс-Уайт, Данило (Эланга, 81), Джонсон (Куяте, 70), Авонийи (Вуд, 81).

Предупреждения: Орье (44), Гиббс-Уайт (45), Уан-Биссака (58), Айна (62), Рэшфорд (82), Онана (89), Бруну Фернандеш (90), Куяте (90).

Удаление: Уоррелл (67).

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