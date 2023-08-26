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Арета - о матче с Фулхэмом: Арсенал заслуживал победы, но это футбол

Испанец признал неудачу.
Вчера, 21:49
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о ничье против Фулхэма (2:2).

"Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру.

Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть".

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"Ощущается этот результат как поражение? Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы.

Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига", – сказал испанец в интервью afcstuff.

Напомним, Арсенал лидировал по ходу матча со счетом 2:1, однако пропустил гол в концовке, тем самым упустив победу.

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