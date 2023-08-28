Нойер провел тренировку с Баварией впервые за почти девять месяцев

Голкипер Баварии Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает Bild Bayern.

Сегодня, 28 августа, 37-летний немец провел первое полноценное занятие в общей группе после длительного отсутствия.

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Напомним, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу во время катания на лыжах, ввиду чего выбыл из строя почти на девять месяцев.

Действующий контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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