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Нойер провел тренировку с Баварией впервые за почти девять месяцев

Немец вернулся в строй.
Сегодня, 13:54
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает Bild Bayern.

Сегодня, 28 августа, 37-летний немец провел первое полноценное занятие в общей группе после длительного отсутствия.

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Напомним, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу во время катания на лыжах, ввиду чего выбыл из строя почти на девять месяцев.

Действующий контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мануэль Нойер

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