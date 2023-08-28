Тухель опроверг слухи о желании подписать в Баварию игрока в центр поля

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о возможном подписании игрока в опорную зону.

"Меня спрашивали об этом пять раз. Пожалуйста, не рассматривайте это как разногласия или конфликт. Меня спрашивали об этом уже 200 раз, и я сказал, что у нас есть три опорника. Всего три, как только один из них выйдет из строя... Мы играем с двумя опорниками, а не с одним. Но я не выдвигал никаких требований и никого не критиковал. Я лишь ответил на вопрос".

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"Нет смысла иметь 25 игроков одного уровня, так же, как и просто набирать игроков для того, чтобы заполнить позиции. Если мы ищем игроков, они должны быть высшего качества и обладать необходимыми качествами, чтобы усилить команду. Это сложный вопрос.

Ситуация такова, что мы уверены в тех игроках, которые у нас есть. Александар Павлович сейчас выступает за молодежную команду и прекрасно себя чувствует. Если так будет продолжаться и дальше, то все так и останется", - приводит слова немца журналист Кристиан Фальк.

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