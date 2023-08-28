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Рэшфорд пополнил свою коллекцию автомобилей третьим Rolls-Royce

Англичанин выложил за элитную машину солидные деньги.
Сегодня, 15:21
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд обзавелся новым автомобилем.

Англичанин приобрел себе третий Rolls-Royce, выложив за Cullinan Blue Shadow 560 тысяч фунтов.

Новое авто Рэшфорда является лимитированным, а именно один из 62 сделанных моделей всей серии. Каждая из машин окрашена "голубой звездной пылью", чтобы имитировать ореол верхних слоев атмосферы Земли — в 62 милях от поверхности планеты.

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Отметим, у футболиста в личной коллекции также есть Black Badge Cullinan стоимостью 390 тысяч фунтов и Black Badge Wraith за 700 тысяч фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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